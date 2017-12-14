Роскомнадзор намерен заблокировать YouTube – уже завтра

Из-за проекта Михаила Ходорковского в России могут заблокировать YouTube.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Роскомнадзор направил администрации видеохостинга YouTube письмо о необходимости заблокировать аккаунт сетевого движения «Открытая Россия» по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте организации.

Если в течение суток требование не будет выполнено, доступ к хостингу на территории России будет ограничен, предупреждают чиновники. Отметим, ранее, 13 декабря, аналогичное уведомление получила компания Twitter.

Сетевое движение «Открытая Россия» – один из проектов Михаила Ходорковского. Сайт организации Генпрокуратура 11 декабря внесла в реестр запрещенных ресурсов как включающий «информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, или распространение информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

В апреле нынешнего года к таким «нежелательным» организациям отнесли связанные с Михаилом Ходорковским Институт современной России, НКО Otkrytaya Rossia и общественное сетевое движение «Открытая Россия», обвинив их в дестабилизации внутриполитической обстановки в стране и провоцировании протестных выступлений.

В свою очередь, в «Открытой России» требования Роскомнадзора о блокировке его ресурсов в Twitter и на YouTube называют давлением на свободу слова.

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