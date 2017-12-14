В Челябинске скрыто повышают стоимость проезда в общественном транспорте

В Челябинске, наконец, решили увеличить время действия единого пересадочного талона. Нововведение влетит челябинцам в копеечку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тестировать полуторачасовой единый пересадочный талон транспортники начнут на следующей неделе. Однако стоить он будет не 23 рубля, как часовой, а 34 рубля.

Таким нехитрым способом челябинские чиновники, с одной стороны, пытаются выполнить поручение Челябинской городской Думы о продлении действия талона с 60 до 90 минут, с другой – хотя бы частично повысить стоимость проезда. А заодно – окончательно запутать горожан: теперь, чтобы приобрести единый пересадочный талон, кондуктору необходимо будет заранее сказать о своем желании, а также уточнить, нужен вам билет на 60 минут или на 90.

Сами транспортники объясняют это тем, что за полтора часа действия талона можно сделать больше пересадок, а значит, экономия все равно будет – хотя бы при двух пересадках. Однако забывают, что единый пересадочный талон вводился в Челябинске в перспективе перевода общественного транспорта на новую маршрутную сеть, предполагавшую сокращение протяженности маршрутов, а значит, увеличение числа пересадок.

Именно за это проект Челябинского института генерального плана и транспорта раскритиковали многие эксперты, предупреждая, что если при ныне действующей схеме большинство горожан вынуждены делать не более одной пересадки, то при переходе к новой большинству придется делать минимум две. То есть, теоретически (новая сеть еще не введена, и неизвестно, что в ней останется от первоначального проекта), большинству челябинцев придется-таки платить за поездку не 23 рубля, а 34.

Отметим, что это уже второе латентное повышение стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте. Ранее перевозчики снизили максимальную скидку при оплате проезда по транспортной карте с 20% до 10%, и теперь поездка стоит от 20 рублей 70 копеек до 23 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.12.17

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