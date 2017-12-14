Пьем, гуляем! Госдума не рискнула накануне выборов лишить россиян каникул

Госдума не стала отменять в России новогодние каникулы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты отклонили предложенный фракцией ЛДПР законопроект, предлагавший оставить в производственном календаре всего три праздничных выходных дня – 1 января (Новый год), 9 мая (День Победы) и 12 июня (День России). Взамен остальных либерал-демократы предлагали увеличить оплачиваемые отпуска на 10 календарных дней. Однако аргументы противников длинных выходных не убедили парламентариев.

Думцы отклонили и законопроект фракции КПРФ, предлагавший сократить новогодние каникулы до четырех дней – с 31 декабря по 3 января, но сделать выходными День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) и День Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября).

Зато вчера на вечернем пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении законопроект, пересматривающий долю содержания этилового спирта в крови водителя для привлечения его к административной ответственности за пьяное вождение. Если сейчас для этого необходимо не менее 0,16 промилле на литр крови, то новый законопроект увеличивает уровень запретной дозы почти вдвое – до 0,3 промилле на литр.

Занятно, но именно злоупотребление алкоголем в праздники либерал-демократы приводили в качестве одного из основных аргументов в пользу сокращения новогодних каникул.

Челябинск, Виктор Елисеев

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