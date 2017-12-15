В Кыштыме нашли растерзанный труп собаки

На дереве в южноуральском лесу обнаружили растерзанный труп собаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,шокирующую находку недалеко от горы Сугомак в Кыштыме обнаружил 13 декабря прогуливавшийся со своим питомцем собаковод.

По словам мужчины, на одном из деревьев в лесном массиве был повешен труп большой собаки, на теле которой явно проступали глубокие раны, пишет U24.

Напомним, это не первый случай жестокой расправы над животным в Челябинской области. Это вынудило депутатов Госдумы не так давно принять поправки, ужесточающие наказание за жестокое обращение с животными. Однако привлечь живодеров к ответственности удается крайне редко: как правило, они остаются неизвестными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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