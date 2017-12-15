Инженера, похитившего в Челябинске школьные ноутбуки, отправили в колонию

Инженера, сдавшего ноутбуки челябинских школ в ломбард, отправили в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах, и краже.

В суде установлено, что мужчина с сентября по декабрь 2016 года совершил хищение имущества, принадлежащего 16 образовательным учреждениям города.

Являясь ведущим инженером телекоммуникационной компании, челябинец в 2014-2015 годах установил и поставил на обслуживание в школы 260 ноутбуков для организации видеонаблюдения при проведении Единого государственного экзамена. После этого он изготовил недостоверные гарантийные письма от имени руководства компании, в которых указал о необходимости передачи ноутбуков для технического обслуживания. Предъявив подложные документы директорам школ, мужчина забрал 260 ноутбуков, которые заложил в ломбард.

Кроме того, в марте 2017 года, воспользовавшись началом досрочного проведения Единого государственного экзамена 2017 года, мужчина получил у работодателя 15 ноутбуков для организации подготовки ЕГЭ, которые впоследствии похитил и распорядился по своему усмотрению. В апреле 2017 года, находясь на своем рабочем месте, тайно похитил мониторы и системные блоки, воспользовавшись отсутствием коллеги.

Указанными действиями 16 образовательным организациям г. Челябинска причинен ущерб на сумму около 4,6 миллиона рублей, телекоммуникационной компании причинен ущерб на сумму около 280 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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