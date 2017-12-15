Без воды, тепла, канализации: жизнь поселка под Челябинском превратилась в коммунальный ад

Общественники призвали правительство Челябинской области и прокуратуру остановить коммунальный беспредел в Баландино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты движения провели выездной мониторинг ситуации в поселке Баландино Красноармейского района. Жители населенного пункта вынуждены жить без воды, отопления и канализации. По их оценкам, местная администрация не решает существующие проблемы.

В поселке Баландино четыре многоквартирных дома по улице Железнодорожная остались без центрального отопления. Как выяснили общественники, сначала обслуживавшая их котельная была закрыта на ремонт, а потом – и вовсе разрушена. Люди вынуждены обогревать квартиры масляными радиаторами и печами-«буржуйками». Но и эти меры их не спасают – температура в квартирах не поднимается выше 15 градусов Цельсия, постоянные перебои с электричеством приводят к перемерзанию жилого фонда, а ежемесячный платеж за электроэнергию в среднем составляет 5 тысяч рублей.

Кроме того, подвал затоплен канализационными массами, которые раз в месяц откачиваются ассенизаторской машиной и сливаются за 150 метров от домов. Эксперты уверены, что данные условия нарушают санитарно-гигиенические нормы проживания.

«Весьма вероятно, что ситуация сложилась из-за бездействия властей Красноармейского района. Ранее одного главу поселка Баландино осудили, второй находится под следствием, сейчас секретарь администрации назначен исполняющим обязанности главы поселения. Но он даже не этом в этом населенном пункте. С жителями разъяснительные работы не ведутся. Полное бездействие по выбору управляющей компании. Последний сход жителей проводился в 2015 году. На наш взгляд, сложилась недопустимая ситуация, которая требует вмешательства региональных властей», – считает руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

Много проблем в поселке и с вопросом водоснабжения. В многоквартирные дома подается только техническая вода, непригодная для питья. Полностью отрезанными от водоснабжения остались более 15 частных домов по улице Железнодорожная. Ранее жители заплатили за строительство водопровода, в связи с чем уличная колонка была демонтирована. Но вода в дома так и не подана, потому что прежний глава не подписал договор на водоснабжение. В холода единственный в поселке колодец замерзает, одинокие пенсионеры (порядка 10 домов) вынуждены возить воду из соседнего квартала деревни.

«В поселке Баландино Красноармейского района сложилась крайне сложная коммунальная ситуация – вода отсутствует, отопления нет, подвал превратился в канализационный накопитель, люди вынуждены жить в холоде, зловонии и сырости. У чиновников спрашивают, что вы собираетесь делать, они рассказывают, что было сделано два года назад. Но проблема-то есть сейчас. Мы намерены довести информацию о существующем положении дел до региональных властей. Сегодня мы узнали, что в отношении главы Красноармейского района неоднократно применялись меры прокурорского реагирования, выносились предписания, предостережения, было возбуждено уголовное дело по фактам нарушений в других административных образованиях Красноармейского муниципального района, полагаем, что данные обстоятельства могут служить основанием для дисквалификации чиновника», – считает член регионального штаба движения Виталий Вороной.

Кроме того, общественники обратятся в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку сложившейся в поселке Баландино ситуации, дать правовую оценку и принять меры прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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