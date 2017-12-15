В Челябинске возбудили уголовное дело на водителя, сбившего год назад трех школьников

После вмешательства прокуратуры Челябинска возбудили уголовное дело о наезде на трех школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ДТП произошло еще 2 октября прошлого года на улице Гагарина у дома №2. Тогда водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» совершил наезд на школьников 12, 10 и 8 лет, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения машины.

В результате дорожно-транспортного происшествия 10-летнему мальчику былм причинены телесные повреждения, квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью, двум другим школьникам причинен легкий вред здоровью.

Однако по результатам доследственной проверки следователь отказал в возбуждении уголовного дела, не увидев в действиях водителя признаков состава преступления. «Между тем, установлено, что водитель при включении для направления его движения желтого сигнала светофора, продолжил движение, мер к снижению скорости при приближении к пешеходному переходу не предпринял, не пропустил пешеходов, находящихся на проезжей части», – отметили в надзорном ведомстве.

Указанное постановление признано в прокуратуре города необоснованным и незаконным, отменено в порядке надзора, внесено требование о возбуждении уголовного дела.

Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре города на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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