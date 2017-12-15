В Челябинской области бизнес-вумен пыталась выдать взятку за оплату штрафа

В Нагайбакском районе хозяйка магазина заплатит штраф за дачу взятки полицейскому.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №1 Нагайбакском района вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в покушении на мелкое взяточничество.

В суде установлено, что женщина, державшая магазин в поселке Южный, незаконно продавала алкогольную продукцию. В мае 2017года сотрудники полиции застали сотрудницу торговой точки за продажей алкоголя, о чем та поставила в известность хозяйку. Понимая, что дело может закончиться административным разбирательством, бизнес-вумен попыталась в салоне полицейского автомобиля передать взятку оперуполномоченному, положив ему в карман куртки 5 тысяч рублей. Однако полицейский «подарка» не принял, зафиксировав факт дачи взятки.

Отметим, что в ходе дальнейшего разбирательства предпринимательница так и не признала своей вины, заявляя, что таким образом собиралась оплатить на месте административный штраф. Кроме того, женщина оказывала давление на свидетелей произошедшего.

Однако, несмотря на указанные факты, государственным обвинителем вина в совершении данного преступления была полностью доказана. Суд приговорил бизнес-вумен к штрафу в 40 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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