Минприроды отметило экологическую политику ММК

Минприроды России наградило ММК за активную экологическую политику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», холдинг отмечен дипломом министерства природных ресурсов и экологии России за активную природоохранную деятельность. Высокой оценки правительственных экспертов удостоились масштабные экологические проекты, завершенные ММК в этом году.

Церемония награждения прошла 12 декабря в Москве на Федеральном экологическом совете при Минприроды. Сертификат в номинации «Активная экологическая политика компании в Год экологии» из рук руководителя Росприроднадзора Артёма Сидорова получил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров.

В рамках соглашения о взаимодействии с государственными органами холдинг успешно завершил в Год экологии три больших проекта, направленных на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду:

в марте завершена реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей; сокращение валовых выбросов в атмосферу за время реализации проекта в 2010-2017 годах составило 24,7 тысячи тонн;

в июле завершена реконструкция газоочистной установки в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 миллиарда рублей, благодаря чему выбросы пыли снизились 1,8 тысячи тонн в год;

в июле построены системы аспирации литейных дворов доменной печи №10 стоимостью 493 миллиона рублей, что позволило сократить выбросы пыли на 190 тонн в год.

В общей сложности в 2017 году ПАО «ММК» выполнило 31 мероприятие по охране атмосферного воздуха, 16 мероприятий по охране водных объектов, переработало на специализированных установках 11,2 миллиона тонн металлургических шлаков, высадило совместно с администрацией Магнитогорска в рамках кампании по озеленению более 5 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников, а также рекультивировала более 20 тысяч квадратных метров нарушенных земель.

«С 2007 по 2017 годы инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность составили порядка 20 миллиардов рублей, в том числе в 2017 году – более 4 миллиарда рублей, что является максимальным уровнем за последние годы», – подытожил Григорий Щуров на заседании Федерального экологического совета при Минприроды.

В настоящий момент предприятие осуществляет стратегическую инициативу «Чистый город», которая должна обеспечить к 2025 году низкий уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска: довести комплексный индекс загрязнения атмосферы до уровня менее 5 единиц. Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. В период до 2025 года на реализацию экологической политики ММК будет направлено более 35 миллиардов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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