Ошибка в номере телефона обошлась ростовщикам из Челябинска в 20 тысяч рублей

В Челябинске микрофинансовую компанию оштрафовали за ошибочный звонок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, к административной ответственности и штрафу в 20 тысяч рублей привлечено ООО МФК «Мани Мен». Постановление вынесено специалистами отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Курчатовский районный суд Челябинска признал МФК виновным.

В апреле 2017 года микрокредитная организация заключила с челябинкой договор займа на сумму 10 тысяч рублей, по которому образовалась просроченная задолженность. При заключении договора заемщица дала согласие на обработку персональных данных, в том числе на получение кредитором информации о ее кредитной истории в Центральном каталоге кредитных историй и в Бюро кредитных историй.

В июле 2017 года представитель микрофинансовой компании начал работу по возврату просроченной задолженности и позвонил по телефону заемщицы. Но ответила ему не она, а неизвестный мужчина. Он был совершенно посторонним человеком в этой истории: не являлся третьим лицом, с которым горожанка дала согласие на взаимодействие, да и вообще слышал о ней в первый раз. Во избежание следующих звонков челябинец обратился в службу судебных приставов, где во время проверки и выявили нарушение закона со стороны кредитора.

Выяснилось, что телефон заемщицы сотрудник микрофинансовой организации взял не из анкеты, которая была заполнена при заключении договора, а обратился за ним в АО «Национальное бюро кредитных историй», где в ответ ему предоставили запрашиваемый номер. Но он принадлежал не заемщице, а другому человеку. От телефона заемщицы он отличался всего одной цифрой.

«Не убедившись в правильности номера, представитель ООО МФК «Мани Мен» позвонил постороннему человеку, тем самым совершил противоправное действие, которое выразилось в нарушении охраняемых законом интересов граждан», – заявили в слежбе судебных приставов. В отношении компании составили протокол о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, рассмотрев который суд признал организацию виновной и назначил штраф в 20 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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