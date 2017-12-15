В Верхнем Уфалее в мороз отключили отопление

Сотни уфалейцев остались без горячей воды и тепла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отопление и горячее водоснабжение были выключены сегодня в 9:45 в четырех пятиэтажных домах в центре города.

В мэрии сообщили, что отключение связано с экстренным ремонтом теплотрассы: прорвало трубу. Когда авария будет устранена, пока неизвестно. Пока же жители домов вынуждены обходиться без тепла при температуре на улице -10 градусов Цельсия.

Отметим, что этот участок теплотрассы достаточно проблемный. Так, менее двух лет назад в этом районе уже делали ремонт. Тогда горожане заметили порыв утром 2 января. В течение четырех дней жители мерзли в своих квартирах при температуре, ночью опускавшейся за отметку -30 градусов. Лишь 6 января аварию устранили. Однако южноуральцы отметили, что новую трубу просто закопали в землю, не потрудившись обмотать ее утеплителем изоляционным материалом. «Прослужит недолго», – пришли к выводу горожане. И, по всей видимости, оказались правы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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