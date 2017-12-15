В российских школах учат не так и не тому – мнение детей

Треть российских школьников считает, что им преподают не те предметы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общероссийского народного фронта, каждый третий ученик российской школы заявил, что ему не хватает глубоких знаний по предметам для того, чтобы стать успешным после окончания школы. Такие результаты показал мониторинг, проведенный экспертами в преддверии «Форума Действий». Участие в опросе приняли более тысячи учащихся из 81 региона в возрасте от 13 до 18 лет.

При этом больше половины опрошенных пожаловались на отсутствие времени на занятия любимым делом. Почти 29% респондентов признались, что им недостает понимания, чем хотелось бы заниматься в будущем. На отсутствие полезных для выбранной специальности предметов указали 28% опрошенных; встреч и бесед с успешными, интересными людьми, которые организовывала бы школа, – 26%; занятий в интересных кружках, секциях, клубах – почти 20%; денег для посещения дополнительных занятий – 21%.

17% подростков не удовлетворены отношением педагогов к учащимся, 14% хотели бы большего внимания учителей к тому, как проходят уроки. Почти 12% школьников указали на недостаток кружков и секций в школе. И только 12% сообщили, что не чувствуют, что им чего-то не хватает.

О том, что в школе проводятся специальные тесты на выявление интересов, способностей и личных качеств, сообщил каждый второй учащийся. Презентации вузов, техникумов посещали 26% опрошенных, лекции о профессиях – около 18%, экскурсии на предприятиях – более 14%, игры, тренинги на самоопределение – почти 13%, встречи с работниками предприятий, – более 8%. О наличии профильных классов сообщили более 18% учащихся. Вместе с тем каждый пятый ребенок отметил, что школа никак не помогает определиться с будущей профессией.

При этом большинство школьников сообщили, что хотели бы работать или стажироваться еще до того, как им исполнится 18 лет. Основных причин для этого несколько: получить трудовой опыт для успешного трудоустройства в будущем (41%), иметь деньги на карманные расходы, заработанные своим трудом (40%), помогать своим родителям, так как в семье не хватает денег (6%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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