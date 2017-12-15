Чиновники Челябинска готовы пожертвовать историей ради ШОС и БРИКС

Челябинские чиновники не собираются сохранять дома дореволюционной постройки в районе пересечения улиц Труда и Российской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативная группа «Челябинский урбанист» прорвалась на прием к вице-мэру города по вопросам градостроительства Владимиру Слободскому и узнала о некоторых планах чиновников на 2018 год. Об этом активисты сообщили на своей странице в соцсетях.

«Попытались разузнать о проектах, которые администрация планирует сделать в 2018. Нас очень беспокоила планировка территории вокруг будущего конгресс-холла, так как ею занимается человек, который делал схемы во время дорожной революции и дико фанатеет по асфальтовым полям», – рассказали урбанисты.

Планы городской администрации обрадовали активистов лишь отчасти. Так, из общения с вице-мэром они сделали вывод, что анонсировавшееся неоднократно строительство подземных переходов на улице Кирова, призванных соединить пешеходную Кировку с набережной, вряд ли состоится. Также общественников порадовало согласие убрать автомобильный съезд направо у ТК «Алое поле» и восстановить там нормальный тротуар.

Кроме того, Владимир Слободской пообещал дать указание по обустройству хотя бы временного тротуара на улице Свободы рядом со строящимся зданием на пересечении с проспектом Ленина: сейчас там пешеходам пройти невозможно, так как существовавший некогда тротуар оказался под строительным забором.

Однако некоторые планы мэрии вызвали у активистов недоумение и даже протест. Например, многоуровневую развязку, соединяющую сейчас улицы Братьев Кашириных, Свободы, Красноармейская и Труда, решено продлить до улицы Российская. Но соединять ее с улицей Бажова пока не планируют. «В таком случае это дичь, – рассуждают горожане. – Там все равно нет авто, просто миллиарды в трубу». Общественники предполагают, что продлить развязку собираются исключительно ради саммита ШОС и БРИКС

Насторожило активистов и отношение вице-мэра к домам 19 века, оставшимся в районе пересечения улиц Труда и Российская. «Владимир Иванович не очень хочет оставлять памятники культурного наследия – старые домики позапрошлого века, которые он называет «сараюшками», – с сожалением рассказали они. Добавим, что мэрия вполне может уничтожить эти здания: хотя они и представляют собой пример типичной городской архитектуры XIX века, официального статуса не имеют.

Наконец, чиновник поведал о планах строительства надземного перехода через улицу Красную к Саду камней. «Сказал, что там будут эскалаторы и лифт, – недоумевают активисты. – Об этом не может быть и речи, это дикость, и у них ничего никогда не будет работать. Какой вообще эскалатор на улице?! Что с ним будет в -30 по Цельсию?»

Челябинск, Виктор Елисеев

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