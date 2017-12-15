Вымораживают: уральские Деды Морозы заломили цену

Челябинск вошел в тройку российских городов по скорости роста цен за вызов Деда Мороза и Снегурочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году стоимость вызова новогодних аниматоров выросла в Челябинске на 12,7%, составив 1 тысячу 460 рублей. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами портала Avito.

По скорости роста цен столица Южного Урала уступила лишь Казани, где новогодний Дед в компании с внучкой подорожал на 17%. Третье место в рейтинге занял Волгоград (+10,9%).

Отметим, что цены вызова аниматоров росли ровно в половине из 14 городов – участников исследования. В других 7 городах стоимость снижалась. Наибольшую отрицательную динамику продемонстрировали Новосибирск (-21,9%), Ростов-на-Дону (-10,2%) и Санкт-Петербург (-9,9%).

В среднем стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки в России составила 1,6 тысячи рублей. Среди городов-миллионников дороже всего визит праздничных персонажей обойдется жителям Москвы – средняя цена 3,1 тысяча рублей. На втором месте, хотя и со значительным отрывом, – Санкт-Петербург (2,3 тысячи), замыкает тройку Уфа (1,6 тысячи). Челябинск в этом рейтинге занимает 6-ю строчку. Самыми дешевыми по стоимости услуг аниматоров стали Пермь (1,1 тысячи рублей), Нижний Новгород (1,1 тысячи) и Красноярск (1,2 тысячи).

С приближением Нового года количество объявлений, предлагающих услуги аниматоров, и спрос на них растет. В период с 6 ноября по 10 декабря этого года спрос на услуги аниматоров вырос на 192%. Предложение увеличилось на 218,6%, а средняя цена, напротив, упала на 17,3%.

Также эксперты Avito сравнили стоимость костюмов Деда Мороза и Снегурочки в разных городах. Наряды новогодних персонажей традиционно продают комплектом. Средняя стоимость костюмов в России в декабре этого года составляет 3,7 тысячи рублей. Среди городов-миллионников дороже всего костюмы продаются в Нижнем Новгороде (7,5 тысячи рублей), Волгограде (5,8 тысячи) и Воронеже (4,8 тысячи). Дешевле всего их покупка обойдется в Омске (2,6 тысячи), Красноярске (2,6 тысячи) и Новосибирске (3,3 тысячи).

Челябинск, Виктор Елисеев

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