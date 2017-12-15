Активисты «Стоп-ГОКа» проводят старый год митингом

В предстоящее воскресенье противники строительства Томинского ГОКа проведут митинг-встречу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия по традиции отказала активистам «Стоп-ГОКа» в предоставлении для митинга площадки на Алом поле. Поэтому, опять же по традиции, акция пройдет в сквере имени Колющенко.

«Мы планируем встречу. Встречу друзей. Ведь мы с вами действительно близкие и родные люди, объединенные одной большой целью – защитить свою малую родину, – рассказали организаторы митинга в социальных сетях. – Подходит к концу 2017 год. Год, объявленный годом экологии. Год, принесший нам много бед. Год, подаривший нам надежду. В воскресенье нам нужно встретиться всем вместе, неравнодушным и активным, для того, чтобы подвести итоги уходящего года, проститься с ним и наметить дела года наступающего. Митинг будет коротким – на улице все же не май месяц. Приходите, поговорим и проводим вместе старый год!»

Акция состоится в воскресенье, 17 декабря. Начало в 12:00. Максимальное заявленное число участников – 2 тысячи человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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