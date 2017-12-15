На Меркурии разглядели статую молящегося пришельца (ФОТО)

Известный уфолог обнаружил на Меркурии гигантскую статую человекообразного пришельца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сенсационное открытие Скотт Уоринг сделал, изучая фотографии, сделанные спутником «Маринер 10».

На одном из снимков исследователь заметил башню-монолит высотой в одну милю (1,6 километра), а в кратере, расположенном на некотором расстоянии, – гигантскую статую молящегося человекообразного существа. Руки пришельца прижаты одна к другой. Если присмотреться, то можно выделить линии волос, глаза, нос, руки и плечи, локти.

Фото www.ufosightingsdaily.com

«Пришельцы, которые сделали монолит, явно во многом похожи на нас, – рассуждает уфолог. – Но их способность создать сооружение высотой в одну милю делает их невероятно продвинутыми по сравнению с нами». Кроме того, они или большинство из них верят в высшие силы, Бога или Создателя и возможность стать со вселенной единым целым, отмечает исследователь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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