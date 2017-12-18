ММК стал лидером среди социально-ориентированных предприятий

Предприятия Группы ММК вновь демонстрируют пример защиты социально-трудовых прав.

Как сообщили РИА «Новый День» впресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Челябинске на заседании секретариата областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были подведены итоги ежегодного регионального конкурса «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников».

В мероприятии принимали участие областные предприятия и организации бюджетной и внебюджетной сфер. При этом основными критериями оценки коллективных договоров стали: оплата труда и социальные выплаты, занятость работников и развитие персонала, а также реализация социальных программ.

Уже традиционно в числе победителей и призеров конкурса организации, входящие в Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината. Так, в V группе организаций внебюджетной сферы, в которой представлены компании численностью от тысячи до двух тысяч работников, первое место завоевало ООО «Огнеупор». В VI группе (от 2 до 5 тысяч работников) второе и третье места завоевали соответственно ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Механоремонтный комплекс». И, наконец, в VII группе, в которую входят крупнейшие компании с численностью работников свыше 5000 человек, первое место у ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Неизменно высокие места предприятий Группы ММК в ежегодном областном конкурсе коллективных договоров являются следствием социально-ориентированной политики комбината и обществ Группы, а также принципов социального партнерства, которые заложены в их коллективных договорах – основополагающих документах, регулирующих взаимоотношения работников и администрации предприятия.

ПАО «ММК» рассматривает проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции, создающие основу для устойчивого развития компании. На ММК уделяется большое внимание созданию здоровой социальной обстановки как на самом предприятии, так и в городе. Для этих целей компания реализует различные социальные и инфраструктурные проекты и программы для своих работников, а также жителей города. В основе этих программ – создание благоприятных условий для решения всех вопросов жизнедеятельности: лечение и медицинское обслуживание, оздоровление и отдых, формирование здорового образа жизни, улучшение жилищных условий, культурное обслуживание, социальная поддержка ветеранов, инвалидов комбината, материнства и многодетных семей. В 2017 году Группа ММК направит на реализацию социальных и благотворительных программ и проектов 2,25 млрд. рублей, что практически на 100 млн. рублей больше, чем в предыдущем 2016 году. Деятельность ММК в социальной сфере неоднократно получала высокую оценку как на региональном, так и на федеральном уровне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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