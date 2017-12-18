В Челябинске рассыпаются детские площадки, установленные осенью 2017 года

В Челябинске рассыпаются детские площадки, установленные осенью2017 года

Челябинск, Декабрь 18 (Новый День, Виктор Елисеев) – Общественники признали детские площадки Челябинска опасными для жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты провели выездной мониторинг дворов Советского и Курчатовского районов областного центра. В ходе рейда общественники проверили техническое состояние и безопасность установленных осенью 2017 года малых архитектурных форм и спортивных сооружений на детских площадках.

«Мы побывали почти на всех объектах, и к каждому детскому городку у нас есть серьезные претензии. Грубо нарушены требования ГОСТа к креплениям конструкций, что влечет риски обрушения и разламывания, а, следовательно, опасность для здоровья и жизни детей, которые играют на таких детских площадках с этими конструкциями. Большая часть установленных элементов благоустройства не соответствует требованиям технических заданий по размерности, качеству или составу материалов. Во-первых, возрастает опасность эксплуатации этих песочниц, горок, качелей и спортивных комплексов. Во-вторых, по факту себестоимость конструкций значительно снижается. Аобщая сумма госконтрактов превышает 7,5 миллиона рублей. Эти деньги освоены, объекты приняты, а эффективность и весьма сомнительны», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

Также активисты выявили, что отдельные элементы конструкций не новые и, скорее всего, находились в эксплуатации. Либо их качество настолько низкое, что за один-два месяца их использования проявились очевидные признаки значительного износа: потертости, выпадение креплений, потеки краски.

«К реализованным госконтрактам у нас есть много вопросов. Весной 2017 года в Калининском районе были демонтированы аналогичные конструкции в связи с тем, что их признали опасными для здоровья и жизни. Сопоставляя фотографии забракованных комплексов с теми, что установлены в Советском и Курчатовском районе, мы видим, что они абсолютно идентичны. Более того, мы обратили внимание на документацию, в частности на сертификаты соответствия. Сделали официальный запрос и получили ответ, что данные документы имеют признаки фальсификации, так как подписи руководителя и эксперта не соответствуют, изготовитель указан неверный, номер бланка не оригинальный», – рассказал член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной.

Эксперты пришли к выводу, что госконтракты на сумму более 7,5 миллиона рублей реализованы с явными признаками нарушений и нерационального использования бюджетных средств. В связи с тем, что все объекты приняты и оплачены, общественники рекомендовали представителям власти и управляющим компаниям, взявшим игровые площадки на свой баланс, воспользоваться гарантийными обязательствами и потребовать от поставщика устранить выявленные нарушения. Кроме того, готовятся обращения в региональную прокуратуру и контрольно-счетную палату Челябинской области с просьбой проверить процедуру проведения и реализации госконтракта.

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