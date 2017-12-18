В Челябинской области заведующая детсадом переплачивала работавшей у нее матери

Заведующая детским садом в Еманжелинске платила своей матери больше положенного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска в ходе надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции выявила факт наличия конфликта интересов у заведующей детским садом.

Установлено, что в дошкольном учреждении в качестве инструктора работает мать заведующей детским садом. При этом проверка показала, что женщина работала по совместительству в городской больнице в качестве медицинского работника на полставки, фактически работая в детском саду 36 часов в неделю. Однако в табеле учета рабочего времени, утверждаемом заведующей учреждением, ей незаконно учитывается 40 часов в неделю, и заработная плата выплачивается в полном объеме.

Таким образом, из бюджета муниципального района необоснованно выплачиваются денежные средства за фактически не отработанные 16 часов в месяц.

По результатам проверки прокурором города главе Еманжелинского муниципального района внесено представление с требованием уволить руководителя детского сада в связи с утратой доверия.

Кроме того, поставлен вопрос об удержании необоснованно выплаченных сумм из заработной платы инструктора.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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