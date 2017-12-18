«Южуралзолото» забыло выплатить уволенным рабочим четверть миллиона рублей

Компания южноуральского олигарха вновь оказалось в центре внимания прокуратуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Пласта по обращению работников провело проверку соблюдения трудового законодательства администрацией АО «Южуралзолото Группа Компаний».

Установлено, что двоим работникам предприятия при увольнении не в полном объеме выплачена компенсация за неиспользованный дополнительный отпуск в период трудовых отношений за несколько лет. Задолженность перед заявителями за неиспользованный отпуск составила свыше 240 тысяч рублей.

Кроме того, при увольнении администрация предприятия незаконно удержала из заработной платы одного из работников 8,5 тысячи рублей в счет компенсации за средства индивидуальной защиты, выданные в период трудовых отношений. При этом стоимость средств индивидуальной защиты с учетом износа на момент увольнения составляла 3,7 тысячи рублей.

При увольнении второго работника АО «ЮГК» незаконно удержало из заработной платы около 9,5 тысячи рублей в счет компенсации за несданные средства индивидуальной защиты. Стоимость средств индивидуальной защиты с учетом износа на момент увольнения составляла 3,4 тысячи рублей.

Кроме того, из заработной платы второго заявителя удержаны свыше 93 тысяч рублей на основании приказа о перерасходе дизельного топлива, который противоречит требованиям статьи 248 Трудового кодекса РФ, поскольку работник добровольно не соглашался возмещать сумму перерасхода дизельного топлива. Кроме того, взысканная сумма превышает сумму его среднего месячного заработка.

По итогам проверки прокурор в интересах работников обратился в суд с требованием о взыскании с АО «Южуралзолото Группа Компаний» компенсации за неиспользованный отпуск и незаконно удержанных денежных средств.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Напомним, ранее прокуратура уже обращала внимание на неправомерное взимание предприятием средств в компенсацию расходов на средства индивидуальной защиты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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