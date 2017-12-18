В Озерске строители ТРК бросили шлагбаум посреди тротуара

Прокуратура требует снести шлагбаум, оставленный у недостроя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Озерск провело проверку, в ходе которой установила, что на период производства работ по строительству торгово-досугового комплекса по улице Дзержинского проход пешеходов по тротуару вдоль улицы был закрыт путем спомощью шлагбаума.

В 2009 году строительство ТРК было остановлено. С тех пор никаких попыток достроить здание не предпринималось. Ограждение стройплощадки демонтировали. Однако шлагбаум, установленный к тому же без разрешения на право производства земляных работ и оформления землепользования в месте общего пользования в пределах дороги по улице Дзержинского, так и остался на месте. Теперь он лишь мешает движению пешеходов, что нарушает законные права граждан на свободное передвижение по тротуару, решили в прокуратуре.

В этой связи главе Озерска и начальнику управления капитального строительства и благоустройства администрации города прокурором внесены представления с требованиями устранить нарушения, а также привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений поставлены на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.12.17

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