На юге Челябинской области продлили экстренное предупреждение

На Южном Урале сохраняются аномальные морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 19-20 декабря в южных районах региона сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха более чем на 7 градусов Цельсия ниже климатической нормы.

По данным Челябинского гидрометцентра, морозы ниже нормы держатся на юге Челябинской области с 14 декабря.

В следующие два дня сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, сегодня впервые в начавшемся зимнем сезоне в целом ряде южноуральских школ из низкой температуры были отменены занятия с 1 по 7 классы первой смены. Дополнительный выходной появился у учеников образовательных учреждений Магнитогорска, Троицка и Брединского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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