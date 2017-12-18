Смог задержится над Челябинском

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинске и области еще на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе Южного Урала сохраняются до 19 часов 19 декабря.

Слабый ветер, туманы, инверсия, связанная с прохождением теплого фронта, являются неблагоприятными факторами, способствующими накоплению промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы. НМУ 1-й степени объявлены на территории Челябинска, а также отдельным предприятиям Челябинской области.

Таким образом, режим «черного неба» действует в регионе беспрерывно с 19 часов 14 декабря, на территории Челябинска – с 19 часов 15 декабря.

Южноуральцам в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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