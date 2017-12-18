Попытка №2: южноуральский педуниверситет «уводят» под ЧелГУ

Коллективу Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета представили «временного» ректора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», и.о. ректора ЮУрГГПУ назначена Татьяна Чумаченко, профессор кафедры политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета.

Интрига разрешилась сегодня, 18 декабря. До этого в ЮУрГГПУ терялись в загадках, кто займет место Владимира Садырина, чьи полномочия в должности ректора истекли 17декабря.

Причина столь впечатляющего карьерного роста и.о. ректора пока остается загадкой – тона никогда не была связана педуниверситетом. Еще недавно работавшая на кафедре политических наук и международных отношений ЧелГУ в звании доцента закончила исторический факультет этого же вуза, здесь же она написала сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертации по истории Русской Православной Церкви 1940-1950 годов. По одной из версий, именно степень научных интересов г-жи Чумаченко стала определяющей для выбора ее кандидатуры министром образования и науки России Ольгой Васильевой на место и.о.ректора. Как известно, нынешний министр – также историк Церкви. Более того, Васильева была оппонентом на защите докторской диссертации Чумаченко.

Однако настораживает крайне малый опыт административной и хозяйственной деятельности у нового руководителя вуза. Не исключено, что «временным» ректором Татьяна Чумаченко назначено, чтобы относительно безболезненно (во всяком случае, без сопротивления со стороны ректората) провести процесс поглощения гуманитарно-педагогического университета со стороны ЧелГУ. Напомним, первая подобная попытка была предпринята два года назад. Однако оказалась неудачной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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