Новому художественному театру Челябинска нашли директора: подследственного заменит чиновник

Чиновнику южноуральского минкульта нашли театр для директорствования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новым директором Нового художественного театра назначен экс-чиновник министерства культуры Челябинской области Антон Токарев.

У бывшего областного чиновника достаточно богатая биография. Закончив исторический факультет Челябинского государственного педагогического университета, г-н Токарев в течение семи лет преподавал на кафедре. В круг его научных интересов входили культурология, этика, эстетика… Параллельно занимался театральной критикой. В течение нескольких лет возглавлял секцию молодых критиков Челябинского областного отделения СТД РФ, участвовал в экспертном совете областного фестиваля-конкурса профессиональных театров «Сцена».

Недолгое время пробовал свои силы в качестве заведующего литературной частью Челябинского областного театра кукол имени Вольховского и руководителя отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Челябинского концертного объединения. Правда, по всей видимости, в его 15-летнем стаже эти эпизоды занимают весьма несущественный период. Впрочем, вряд ли этот опыт может пригодиться экс-чиновнику в качестве директора театра, то есть, выражаясь казенным языком, «руководителя хозяйствующего субъекта».

Далее начинается семилетняя карьера в недрах министерства культуры Челябинской области. Антон Токарев курирует работу театров и концертных объединений, участвует в работе оргкомитетов фестивалей и смотров, организует взаимодействие творческих союзов… Как это поможет ему в работе в качестве менеджера, администратора и хозяйственника – неизвестно.

Напомним, предыдущего директора НХТ Виталия Богверадзе задержали в октябре нынешнего года за мелкое взяточничество и присвоение вверенного ему имущества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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