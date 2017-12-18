«Это что?!» Южноуральские площади вновь захватывают облезлые елки

Жителей Трехгорного возмутила елка, установленная на главной площади ЗАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фото лесной «красавицы» появилось в соцсетях в минувшие выходные с лаконичным комментарием: «Простите… Что это?!»

Южноуральцы активно комментировали нечто облезлое, вознесшееся над главной площадью ЗАТО. «По-научному это пихта... Только она больна... И по виду, болезненная ползла с Меседы (23 километра от Трехгорного) сама», – иронично заметил один из участников обсуждения. «А это оптимизация новогодней ели», – предположил другой. «Ободрать оставшиеся ветки и ждать масленицу!» – предложил еще один горожанин.

Впрочем, жители соседних городов заверили трехгорненцев, что может быть и хуже. «У нас такое года 3 назад началось, – рассказала участница обсуждения из Сима. – В прошлом году поставили просто палку с парой веток... Народ запротестовал. В итоге привезли другую палку, менее уродливую. А в этом году до сих пор елки нет».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.12.17

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