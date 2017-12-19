По году за мешок: контрабандисты марихуаны в Челябинскую область получили 15 лет на двоих

На Южном Урале осудили двух контрабандистов каннабиса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области, суд признал виновными двух контрабандистов, задержанных весной нынешнего года.

1 мая сотрудники пограничного управления ФСБ России в пункте пропуска «Мариинский» при въезде в Россию остановили автомобиль «КамАЗ». В ходе досмотра машины пограничники обнаружили 15 мешков с марихуаной, общим весом около 160 килограммов.

В рамках расследования уголовного дела по данному факту выявлены все участники преступной группы. На данный момент один из организаторов транспортировки наркотического средства приговорен к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Заказчик наркотиков приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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