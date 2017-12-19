На южноуральской трассе разворотило грузовик: водитель погиб

В Челябинской области полиция выясняет подробности страшного ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жуткая авария произошла в Пластовском районе на 82 километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск сегодня, 19 декабря, в 00:15.

Водитель, 1989 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 2747, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «MAN», следовавшим в составе автопоезда «ALI RIZA USTA», под управлением водителя, 1984 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия грузовую «Газель» буквально разорвало на части. Водитель машины получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Водитель автомобиля «MAN» получил травмы.

Погибший за последний год шесть раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения, грубых нарушений не допускал.

Сотрудниками ГИБДД на месте ДТП были организованы объезд места происшествия, пострадавшему оказана помощь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейскими выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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