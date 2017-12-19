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Вторник, 19 декабря 2017, 19:25 мск

Челябинск

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ММК выплатит дивиденды из расчета 2,5 процента годовых

Более 200 миллионов долларов ММК направит на выплату дивидендов за третий квартал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня, 19 декабря, до конца операционного дня определятся лица, имеющие право на получение дивидендов.

На декабрьском внеочередном общем собрании акционеров, прошедшем в форме заочного голосования, большинством голосов принято решение выплатить дивиденды по результатам работы ПАО «ММК» за 3-й квартал 2017 отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,111 рубля (до вычета налога) на одну акцию (всего около 209 миллиона долларов США по курсу на дату принятия решения), что эквивалентно 59% свободного денежного потока компании (по МСФО) за 3-й квартал 2017 года и соответствует дивидендной доходности 2,5%.

Выплата дивидендов будет произведена в денежной форме, в безналичном порядке, в срок и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Челябинск, Виктор Елисеев

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