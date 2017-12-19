Шестеро карталинцев, терроризировавших район в течение семи лет, предстанут перед судом

Банда, семь лет орудовавшая в Карталинском районе, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 участников организованной преступной группы, действовавшей длительный период времени на территории Карталинского района.

По данным регионального ГУ МВД, все они, в зависимости от степени участия, обвиняются в совершении 29 преступлений против здоровья и собственности людей.

В ходе расследования установлено, что в 2010 году организатор преступной группы, обладая криминальным авторитетом в Карталах, имея опыт совершения преступлений в прошлом, поддерживая длительные тесные дружеские отношения с лицами, ранее неоднократно судимыми за корыстные и насильственные преступления, создал на города банду с целью совершения вымогательств с применением насилия, мошенничеств, незаконного оборота оружия.

Всего участниками преступной группы в период 2010-2016 годах совершены преступления против здоровья и собственности 25 потерпевших, проживающих на территории Карталинского района. Преобладающим видом преступной деятельности группировки являлось: вымогательство денежных средств и имущества, в том числе у предпринимателей, мошенничество с материнским капиталом, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к ним, рэкет.

Кроме того, в ходе предварительного следствия по уголовному делу изъято огнестрельное оружие (наганы, обрезы, револьвер, автомат «Калашникова»), применяемое преступной группировкой в ходе совершения преступлений, а также различные наркотические средства.

Общий ущерб, причиненный преступными действиями организованной группы, составил более 3,8 миллиона рублей. В ходе предварительного следствия обнаружено и арестовано имущество обвиняемых на общую сумму более 10,4 миллиона рублей.

В отношении двоих других частников организованной группы уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, направлены в суд ранее, по ним вынесены обвинительные приговоры.

Максимальное наказание за совершение вышеуказанных преступлений предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карталинский городской суд Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.12.17

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