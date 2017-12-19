Борис Титов запутался в экологии: одну катастрофу Южного Урала предлагает заменить другой (ВИДЕО)

Кандидат в президенты России Борис Титов поверил РМК на слово и не видит ничего страшного в том, что в одной из самых неблагополучных в плане экологии областей создают еще одну экологическую угрозу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приехавший в Челябинскую область в качестве бизнес-омбудсмена и кандидата в президенты России Борис Титов не удосужился познакомиться с наиболее острыми проблемами региона.

Так, отвечая на вопрос о противостоянии вокруг проекта строительства под Челябинском Томинского горно-обогатительного комбината Русской медной компании, г-н Титов сказал, что знаком с проектом весьма поверхностно, но вариант ликвидации одной экологической проблемы за счет создания другой приветствует.

Бизнес-омбудсмена вдохновиляет ижея создать для Челябинской области еще одну серьезную экологическую проблему, чтобы решить другую

Далее кандидат в президенты России перешел к общим рассуждениям. По словам Бориса Титова, промышленный потенциал Южного Урала необходимо использовать. «Однако делать это нужно не как в Китае, когда для производства руды, металла, другой продукции уничтожались целые районы», – подчеркнул бизнес-омбудсмен. И тут же выразил уверенность, что построенный под Челябинском ГОК будет более чистым производством, чем создававшиеся в советское время предприятия.

Уверенность г-на Титова базируется на одном-единственном убеждении: что новые производства «априори более чистые, так как экологические требования сейчас очень высокие». Почему это «априори» распространяется и на спорный проект РМК, которые стараются всячески ограничить широкую общественность в знакомстве с проектной документацией, остается загадкой. Тем более что противники строительства комбината не раз отмечали: технологии в деятельности комбината собираются использовать как раз далеко не новые. Да и к технике доставки сжиженных хвостов в Коркинский разрез у экспертов возникает множество вопросов. Так что убежденность г-на Титова в том, что Томинский ГОК и его отходы – единственное спасение от пожаров в Коркинском разрезе, так же выглядит весьма сомнительно.

В целом, складывается впечатление, что потенциальные 10% голосов южноуральцев (именно столько процентов южноуральских избирателей уже высказались против Томинского ГОКА, подписав официальные обращения к президенту России) не очень интересуют либерально-консервативного кандидата. Весьма поверхностное знакомство с одной из болевых точек социально-экологической, а теперь уже и политической напряженности в одном из опорных регионов страны не красят претендента на пост главы государства. Тем более, что его оппоненты по предвыборной гонке – Владимир Путин, Ксения Собчак и Алексей Навальный – продемонстрировали хорошую осведомленность в этом вопросе. Видимо, Титов и не пытается играть с избирателями в «реальные выборы».

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 19.12.17

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