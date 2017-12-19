В Челябинске задержали двух подростков, обокравших за год дюжину магазинов

В Челябинске задержали двух подростков, в течение года «бомбивших» магазины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, молодых людей задержали в Металлургическом районе по «горячим следам» после очередной кражи: подростки 15 и 14 лет проникли в помещение продуктового магазина, расположенного по улице Шоссе Металлургов, откуда похитили 3 тысячи рублей.

В отделе полиции «Металлургический» УМВД по Челябинску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе работы с задержанными сотрудники уголовного розыска установили, что молодые люди в течение текущего года совершили на территории Челябинска еще 11 аналогичных преступлений, по фактам которых в районных отделах полиции города Челябинска ранее были возбуждены уголовные дела о кражах чужого имущества.

Материалы уголовного дела в отношении несовершеннолетних подозреваемых в ближайшее время будут переданы в Следственный отдел по Металлургическому району города Челябинска СУ СК РФ по Челябинской области.

Кроме того, полицейские установили причастность задержанных к ряду грабежей сотовых телефонов, совершенных им в течение 2017 года в отношении несовершеннолетних на территории Металлургического района, о которых ранее потерпевшие в полицию не заявляли.

С целью подтверждения фактов преступной деятельности подозреваемых сотрудники полиции обращаются к законным представителям несовершеннолетних, у которых похитили имущество, с просьбой сообщить в полицию о фактах преступных деяний.

С заявлением граждане круглосуточно могут обратиться в дежурную часть отдела полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску по телефону 8(351)735-20-03 или по телефону 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

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