В Челябинской области женщина погибла под колесами поезда

Жительницу Южного Урала сбил грузовой поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла вчера, 18декабря, в 14:06 по местному времени на станции Бишкиль.

По предварительным данным, грузовым поездом была смертельно травмирована 47-летняя женщина, которая переходила пути перед близко идущим поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальные решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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