«Закололи лекарствами»: врачей Златоуста уличили в гибели двух малышей

В Челябинской области на медицинских работников завели уголовные дела по факту гибели юных пациентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, с заявлениями о ненадлежащем оказаниb медицинской помощи обратились родители двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика. Оба случая произошли в детской городской больнице №2 Златоуста.

Девочку с отеком гортани доставили в лечебное учреждение рано утром 8 июля. В тот же вечер ребенок скончался в реанимации. По словам матери, днем, когда она помогала дочери сходить в туалет, то увидела многочисленные следы от уколов. Однако к этому моменту анализ крови юной пациентки еще yt был готов. На вопрос родителей, что с их ребенком и от чего его лечат, сотрудники медучреждения лишь развели руками, заявив, что сами не поймут, от чего задыхается малышка, сообщает «Златоуст74».

К вечеру медики собрались везти больную в Челябинск, однако к этому моменту ребенок был уже мертв.

Аналогичная ситуация произошла и с четырехлетним мальчиком, доставленным с похожими симптомами в ту же больницу. Когда все попытки врачей спасти ребенка не увенчались успехом, его направили в челябинскую детскую больницу, где он впоследствии умер. По словам родителей, областные врачи им признались, что мальчика еще можно было спасти, если бы ребенка не закололи уколами и доставили в Челябинск пораньше.

В настоящий момент следователи устанавливаются все обстоятельства и причины гибели юных пациентов.

По фактам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей принято решение о возбуждении двух уголовных дел.

В ближайшее время будет проведен комплекс следственных мероприятий, дана уголовно-правовая оценка действиям либо бездействию медицинских работников.

Расследование уголовных дел взято на контроль руководством регионального СК.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.12.17

20 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Лучше бы молчали: КПРФ и ЛДПР высказались по поводу Томинского ГОКа. / Южный Урал встретит новый год 30-градусными морозами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»