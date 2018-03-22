Бастрыкин отправил в отставку двух начальников южноуральского СК

Среди уволенных сотрудников следственного комитета Челябинской области значатся два руководителя.

Как уже сообщал «Новый День», решения об отставке должностных лиц приняты после встречи председателя СК Александра Бастрыкина с родителями погибших и пострадавших из-за врачебных ошибок детей.

Напомним, резонансные происшествия случились летом 2017 год в городской больнице №2 Златоуста, где после оказания медицинской помощи скончались двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения лицом своих профессиональных обязанностей».

Между тем, родители погибших на личном приеме в Москве пожаловались Бастрыкину на неудовлетворительное расследование уголовных дел, в связи с чем глава СКР потребовал объяснений от следователей в производстве которых находились озвученные материалы, сотрудников ведомства, осуществлявших процессуальный контроль, и вышестоящих руководителей.

По данным СМИ, в числе уволенных оказался замруководителя регионального следственного управления Константин Мирошниченко, отвечающий за один из отделов процессуального контроля, а также руководитель златоустовского следственного отдела Златоуста Андрей Морозов.

В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области прокомментировать ситуацию с увольнениями не смогли, предложив обратиться позднее. В следственном отделе Златоуста РИА «Новый День» сообщили, что приказ об увольнении руководителя к ним не поступал. Официально Андрей Морозов продолжает занимать должность начальника следственного отдела. С самим «уволенным» связаться также не удалось: его не оказалось на месте. Примечательно, что незадолго до решения главы СКР руководитель следственного отдела подал документы на должность федерального судьи. Высшая квалификационная коллегия судей уже одобрила его кандидатуру.

Челябинск, Юлия Димова

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