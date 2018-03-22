Глава СКР уволил следователей после гибели детей в больнице Златоуста

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уволил должностных лиц после жалоб южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СК России, с обращением о неудовлетворительном расследовании уголовных дел в ходе личного приема к руководителю комитета обратились 10 человек, в том числе две жительницы Челябинской области.

Одна из заявительниц поведала о расследовании уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении сотрудников частного медицинского центра, причинивших вред здоровью ее ребенку.

Вторая рассказала о гибели маленькой дочери в реанимации городской больницы №2 Златоуста вследствие ненадлежащего оказания ребенку медицинской помощи.

Напомним, трагедия произошла в лечебном учреждении летом 2017 года. Двухлетнюю девочку с отеком гортани доставили рано утром 8 июля. По словам матери, днем она помогала дочери сходить в туалет и увидела многочисленные следы от уколов.

Однако к этому моменту анализ крови юной пациентки еще не был готов. На вопрос родителей, что с их ребенком и от чего его лечат, врачи лишь развели руками, заявив, что сами не могут понять, почему девочка задыхается.

К вечеру медики собрались везти больную в Челябинск, но поездка не состоялась: ребенок умер.

Аналогичная ситуация произошла и с четырехлетним мальчиком, доставленным с похожими симптомами в ту же больницу.

Когда все попытки врачей спасти ребенка не увенчались успехом, его направили в челябинскую детскую больницу, где он и умер.

По словам родителей, областные медики им признались, что мальчика еще можно было спасти, если бы его не закололи уколами и доставили к ним раньше.

По обоим фактам Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 2 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Глава СКР, выслушав заявителей, попавших к нему на личный прием, потребовал объяснений со стороны следователей, в производстве которых находились озвученные материалы, сотрудников ведомства, осуществлявших процессуальный контроль, и вышестоящих руководителей. В ближайшее время жалобы на ненадлежащее расследование всех этих материалов и доводы заявителей будут проверены в центральном аппарате СК России, отдельные уголовные дела будут изъяты и переданы наиболее опытным следователям.

«Если жалобы заявителей найдут подтверждение, это повлечет за собой самые серьезные последствия. По результатам приема Александр Бастрыкин уволил ряд должностных лиц следственных управлений по Челябинской области», – говорится в официальном сообщении.

Челябинск, Юлия Димова

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