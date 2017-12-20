В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ

Медики фиксируют рост заболеваемости ОРВИ на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в регионе оценивается как не эпидемическая.

За 51 неделю 2017 года (с 11 по 17 декабря) зарегистрировано 25 тысяч 240 случаев ОРВИ (показатель заболеваемости составил 76,4 на 10 тысяч населения), что выше уровня предыдущей недели на 1%.Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 11,8%.

Рост заболеваемости отмечен в 20 муниципальных образованиях области. В городе Челябинске за прошедшую неделю зарегистрировано 11 тысяч 196 случаев ОРВИ, показатель составил 93,4 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 4,6% и ниже уровня эпидемического порога на 19%.

По данным лабораторного мониторинга случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей аденовирусной, риновирусной и бокавирусной инфекций.

Сохраняется сезонный подъем заболеваемости пневмонией. За 51 неделю 2017 года показатель составил 1,23 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 2 %. В городе Челябинске показатель составил 1,13 на 10 тысяч населения, отмечено снижение заболеваемости на 10%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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