Нетрезвая челябинка въехала в трамвай на иномарке

В центре Челябинска пьяная женщина на иномарке врезалась в трамвай.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 20 декабря, около 9:00. Об этом сообщает администрация сообщества «Подслушано Челябинский транспорт».
Иномарка врезалась в вагон, следовавший по маршруту №6, в начале улицы Кирова. Несмотря на ранний час, управлявшая автомобилем женщина оказалась изрядно навеселе.
В ДТП обошлось без пострадавших. Однако движение трамваев было остановлено на час.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.12.17
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