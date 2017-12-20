Нетрезвая челябинка въехала в трамвай на иномарке

В центре Челябинска пьяная женщина на иномарке врезалась в трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 20 декабря, около 9:00. Об этом сообщает администрация сообщества «Подслушано Челябинский транспорт».

Иномарка врезалась в вагон, следовавший по маршруту №6, в начале улицы Кирова. Несмотря на ранний час, управлявшая автомобилем женщина оказалась изрядно навеселе.

В ДТП обошлось без пострадавших. Однако движение трамваев было остановлено на час.

Челябинск, Виктор Елисеев

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