В Челябинской области главе села предъявили обвинение в превышении полномочий

Главу южноуральского села обвинили в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, обвинение предъявлено главе Алишевского сельского поселения Сосновского района.

По данным следствия, в 2013 году чиновник, превышая должностные полномочия, зная об отсутствии у местного жителя прав пользования земельным участком, выдал ему фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии прав пользования земельным участком площадью 750 квадратных метров в поселке Трубный. В дальнейшем мужчина, не имевший прав на получение земельного участка, зарегистрировал права собственности на него. В итоге действия чиновника причинили ущерб местному бюджету в сумме более 140 тысяч рублей. В рамках уголовного дела следователем СК поверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области. Перед депутатами районного Совета депутатов инициирован вопрос об увольнение обвиняемого с занимаемой должности. Следователем СК прокурору направлены материалы для признания недействительной выписки из похозяйственной книги в судебном порядке и дальнейшего возврата земельного участка в муниципальную собственность.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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