ММК вошел в число лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок

ММК стал одним из лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», холдинг занял наивысшее место среди производителей стали в Национальном рейтинге прозрачности закупок по итогам 2017 года в категории «Частные коммерческие заказчики».

Церемония награждения лидеров рейтинга прошла в Торгово-промышленной палате России в Москве. В ней приняли участие представители государственных, региональных, муниципальных, корпоративных и коммерческих заказчиков. ПАО «ММК» заняло третье место в общем списке из 113 частных коммерческих заказчиков и первое место в сегменте предприятий «Высокой прозрачности».

Рейтинг прозрачности – это сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников национального рынка. Исследование проводится ежегодно с 2006 года. Его задачей является составление полноценной картины состояния экономики, включая структуру и объем рынка заказа, показатели прозрачности процедур, степень конкурентности закупок и экономическую эффективность затрат участников рынка.

В этом году в рейтинге были представлены 422 крупнейших федеральных и региональных заказчика, а также лидеры корпоративного сектора. Соблюдение стандартов прозрачности и экономической эффективности стало главным критерием при оценке экспертами закупочной деятельности участников рейтинга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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