«Еще и детей учат»: южноуральцы научились обманывать ДПС

Южноуральской полиции все сложнее привлекать водителей за нарушение правил перевозки детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», практически не дал результатов рейд, организованный сегодня ДПС ГИБДД у школы №3 в Кыштыме: к административной ответственности привлекли лишь двух водителей, в машинах которых школьники не были пристегнуты ремнями безопасности.

Впрочем, в полиции объясняют это не внезапным осознанием необходимости соблюдать правила дорожного движения. Просто водители научились обманывать инспекторов. «Мы были свидетелями, как инспектор ДПС останавливал автомобиль, машина тормозила чуть дальше, и из нее тут же выскакивал ребёнок. Сотрудник ГИБДД в это время еще не успевал подойти. Скорее всего, школьники не были пристегнуты, и это делалось намеренно, чтобы избежать наказания», – цитирует kyshtym24 инспектора по пропаганде ГИБДД Кыштыма Бэллу Завалий.

Одна такая находчивая автомобилистка долго и громко доказывала, что ее сын был пристегнут, и даже обратилась за поддержкой к ребенку. Школьник встал на сторону автоледи, но не смог показать, каким именно ремнем был пристегнут. После того, как мать уехала, мальчик признался, что соврал. «Видно, что ему было стыдно, мальчик обещал впредь всегда пристегиваться, а маме объяснить, что врать нехорошо», – рассказала представитель ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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