Суд прекратил административное дело в отношении активистки «Стоп ГОКа»

Суд не нашел состава правонарушения в действиях активистки «Стоп ГОКа», задержанной 9 ноября.

Как сообщал ранее «Новый День», челябинку задержали в ходе одиночного пикета в день приезда президента России Владимира Путина.

При этом противники строительства Томинского ГОКа отмечали, что женщину задержали не только во время согласованной акции, но и с применением физической силы: активистке заломили руку за спину. Более того, через несколько дней после задержания ее вызвали в следственный отдел для допроса по поводу применения насилия в отношении полицейского, и над пенсионеркой нависла угроза не только административного, но и уголовного преследования. Однако в итоге СКР отказался возбуждать уголовное дело.

Слушание по административному делу состоялось сегодня в Центральном районном суде Челябинска. «Основная часть слушателей пришла к 9:00, но заседание вдруг решили перенести на 14:00, – рассказал на своей странице в соцсетях активист «Стоп ГОКа» Борис Золотаревский. – Вновь с задержкой, но заседание состоялось. Итог – дело прекращено за отсутствием события правонарушения. Жаль только, что против опера уголовного розыска, так вольно применяющего физическую силу к нашим героическим женщинам, отказались возбуждать дело».

Напомним, ранее, 19 декабря, этот же суд освободил ввиду малозначительности правонарушения от наказания другую активистку движения «Стоп ГОК» – организатора серии пикетов 9 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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