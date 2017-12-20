В Челябинске ради эко-парка решили вырубить пятую часть лесного массива

На северо-западе Челябинска вырубят около 20% леса ради эко-парка с рестораном, парковкой и кинотеатром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской мэрии, жюри конкурса на лучшую концепцию эко-парка назвало имена победителей.

Свои концепт-проекты реализации «ЭКО парка» представили 27 участников. «Большинство авторов работ предусмотрели в них территории для тихого семейного отдыха, спортивные площадки, велодорожки, детские площадки, – отметили чиновники. – При этом все они постарались сохранить лесной массив и вписать элементы в имеющийся ландшафт».

Однако, как на старались проектанты, согласно эскизу концепции, для размещения в лесном массиве между улицами Молдавская, Захаренко, Бейвеля и Хариса Юсупова, а также Комсомольским проспектом эко-парка придется вырубить около 20% деревьев.

Зато на их месте появятся ресторан, кинотеатр, роллердром, контактный зоопарк, детские аттракционы и, конечно же, парковка.

«Уже в следующем году, в рамках программы «Формирование современной городской среды, жители города смогут увидеть реализацию проекта-победителя. Кроме того, мы планируем использовать и некоторые интересные элементы проекта, занявшего второе место», – заявил председатель Комитета архитектуры и градостроительства Сергей Репринцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.12.17

Челябинский меткомбинат отделался штрафом за сброс ртути в реку Миасс. / Суд прекратил административное дело в отношении активистки «Стоп ГОКа». / «Еще и детей учат»: южноуральцы научились обманывать ДПС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»