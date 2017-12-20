А «путинские» куда?! Мэрия Челябинска представила новый дизайн остановок (ФОТО)

Чиновникам Челябинска предложили обустроить дорожную сеть остановками площадью до 100 квадратных метров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской мэрии, сегодня жюри огласило итоги конкурса на разработку проектов нестационарных торговых объектов и торгово-остановочных комплексов.

Победителем стал проект Андрея Тыщенко. Разработка предлагает размещать на остановках общественного транспорта выполненные в едином стиле крытые комплексы, оснащенные LED панелями (табло), расписанием городского транспорта, лайт-боксами для рекламы, Wi-Fi сетью, а также необходимой световой навигацией и пандусами.

К остановочному комплексу может примыкать торговый павильон. В таком случае общая площадь комплекса будет составлять 70 квадратных метров (35 «квадратов» – торговые площади) и 100 квадратных метров (50 – торговля).

Когда городские власти намерены начать установку новых комплексов, пока неизвестно. Однако, уже сейчас интересно – что станет с остановками, оборудованными аккурат к приезду в город президента России Владимира Путина, и простоявшими на сегодня меньше двух месяцев. Ведь они появились именно на гостевых маршрутах.

И на тех же гостевых маршрутах мэрия собиралась устанавливать комплексы, изготовленные по победившему в конкурсе проекту.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.12.17

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