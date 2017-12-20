Экологи узнали, из чего состояло накрывшее Челябинск черное облако

В воздухе Челябинска зафиксировали значительные превышения ПДК по целому ряду вредных веществ.

Как уже сообщал «Новый День», режим НМУ 1 степени опасности продолжает действовать в областном центре с 15 декабря.

Накануне челябинцы стали свидетелями странного движения воздушных масс: средь бела дня над горизонтом опустилась «мгла». Дымовая завеса накрыла город ближе к полудню, хотя горожане жаловались на запах гари и проблемы с дыханием еще с утра. Наибольшая концентрация странного облака была зафиксирована в районе северо-запада. К вечеру черная полоса протянулась по всему горизонту, огибая город с запада на восток. Дымка оказалась настолько плотной, что буквально скрыла за собой огромные трубы промышленных предприятий. Комментариев о сильном загрязнении воздуха в Челябинске от официальных органов так и не поступило.

Между тем, на сайте минэкологии появились результаты анализа атмосферного воздуха. 19 декабря передвижная автоматизированная лаборатория зафиксировала в Тракторозаводском районе превышения ПДК по пяти загрязняющим веществам.

Пробы воздуха были взяты по адресу: 1-й Линейный переулок, дом 18. Во второй половине дня в указанной точке специалисты фиксировали превышение допустимых концентраций оксида углерода в 1,2 – 1,4 раза. Среднесуточные нормы формальдегида в Челябинске оказались превышены в 4,2 раза, оксида азота – в 3 раза, диоксида серы – в 1,9 раза, диоксида азота – в 1,7 раза, взвешенных веществ – в 1,25 раза. К слову, последние наносят организму человека вред гораздо больший, чем угарный газ.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.12.17

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