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Вторник, 19 декабря 2017, 19:14 мск

Челябинск

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До выборов президента осталось 89 дней: Челябинск накрыла черная мгла (ФОТО)

Жители Челябинска задыхаются от мощных выбросов неизвестного происхождения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на странное задымление в областном центре горожане жалуются с самого утра. Челябинцы делятся в соцсетях снимками нависшего над городом облака, добавляя, что наибольшая концентрация отмечается в районе северо-запада.

К вечеру, черная полоса протянулась по всему горизонту, огибая город с запада на восток. Наибольшей концентрации завеса достигала на северо-востоке областного центра.

Завеса настолько плотная, что за ней практически не видно труб промышленных предприятий.

Напомним, накануне синоптики продлили режим неблагоприятных метеоусловий в Челябинске и других южноуральских городах. Ожидается, что вредные выбросы будут накапливаться в нижних слоях атмосферы до сегодняшнего вечера. В период НМУ промышленным гигантам предписано снизить объемы выбросов на 15%-20%. Местным жителям во время смога рекомендуется пить больше кисломолочной продукции, а также воды: минеральной, но не газированной.

В случае возникновения сильной задымленности следует обратиться

в отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (телефон/факс: (351) 260-67-70).

Для принятия предусмотренных законом мер жалобы на загрязнение атмосферного воздуха необходимо направлять в управление Росприроднадзора по Челябинской области (Челябинск, ул. Елькина, д. 75, тел.: 8-351-237-81-83),

управление Роспотребнадзора по Челябинской области (г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, телефон телефон горячей линии: 8-800-100-26-73).

«Люди, давайте не будем сидеть сложа руки, давайте их достанем, тогда они начнут что-то делать, – призывают горожан участники сообщества «Вредные выбросы г. Челябинск». – Вам что, денег на телефоне жалко? А вдыхать такой воздух – не жалко себя? Нас тут много, если каждый хоть раз в день будет совершать звонок, это уже что-то».

«Новый День» попытался дозвониться до дежурных сотрудников регионального управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Челябинской области – к телефонам никто не подошел. Официальных комментариев по поводу нависшей над Челябинской тьмы от экстренных служб не поступало.

Челябинск, Юлия Димова, Евгений Полак

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