В Челябинской области майор-контрактник продал армейский тепловоз

Завскладом южноуральской военной части продал знакомому армейский тепловоз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, офицер контрактник одной из армейских частей, дислоцированных на Южном Урале, признан виновным в хищении вверенного ему чужого имущества в форме растраты в крупном размере с использованием своего служебного положения.

В суде было установлено, что майор, проходя военную службу по контракту в должности начальника склада, решил продать находившийся в части маневровый тепловоз. Машина была пригодна к эксплуатации, находилась в хорошем техническом состоянии, так как редко использовалась, но в документах числилась списанной по истечении нормативного срока эксплуатации, была разбракована и по бухгалтерскому учету проходила в качестве металлолома.

Офицер позвонил своему знакомому и предложил купить тепловоз за 100 тысяч рублей и 40 кубометров пиломатериала. При этом мужчина решил не посвящать приятеля в «лишние» детали о принадлежности предлагаемого товара к армейскому имуществу. Осмотрев состав, знакомый военнослужащего решил, что речь идет о выгодной покупке и согласился на условия приятеля.

В день сделки майор, используя свое служебное положение, дал указание подчиненным военнослужащим, не осведомленным о его планах, пропустить на территорию склада покупателя с сопровождением и спецтехникой. Прибывшие погрузили тепловоз на грузовой тягач и вывезли его с территории части. Как и договаривались приятели, контрактник получил 100 тысяч рублей. Пиломатериал покупатель должен был передать предприимчивому завсклада позднее.

«Указанными действиями по растрате вверенного имущества с использованием своего служебного положения мужчина причинил Министерству обороны Российской Федерации ущерб в крупном размере, выразившийся в утилизационной стоимости тепловоза, составляющей 570 тысяч 267 рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

В судебном заседании военнослужащий свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, с установленным в ходе предварительного следствия размером ущерба согласился. Так как тепловоз был возвращен в часть, гражданский иск к нему не заявлялся. Военный суд признал мужчину виновным в растрате и назначил ему наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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