Южноуральские промышленники споткнулись об экологию и теряют политический вес

Политические и экономические элиты Южного Урала не оправдали летних ожиданий экспертов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оценки экспертами влиятельности многих политиков и бизнесменов Челябинской области претерпели серьезные изменения в сравнении с летними результатами. Таковы данные рейтинга влияния региональной элиты по итогам 2017 года, составленного Челябинским филиалом РАНХиГС.

В топ-5 рейтинга изменения оказались незначительными. Его по-прежнему возглавляет губернатор Челябинской области Борис Дубровский. «За прошедшие полгода балл его влияния стал выше (8,64 – на 0,14 балла), что можно связать с достаточно успешно проведённым в Челябинской области Российско-Казахстанским форумом, – отмечают эксперты. – Также высокую оценку Борис Дубровский получил в ежегодном рейтинге АПЭК. Однако, если сравнить полученный балл влияния с результатами рейтинга за 2016 год, можно отметить его незначительное снижение (на 0,06 балла)».

Второе место в рейтинге традиционно у председателя Совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова. Борис Дубровский и Виктор Рашников составляют группу политических акторов с очень сильным влиянием (позиции от 8,00 до 10,0 баллов).

Тройку лидеров рейтинга влияния по итогам 2017 года замкнул начальник управления ФСБ по Челябинской области Юрий Никитин. За год своей работы в Челябинской области контрразведчик последовательно улучшал позицию в рейтинге: в июле поднявшись с 5-й строчку на 4-ю, а теперь прибавив еще одну позицию, увеличив и балл своего влияния до 7,63.

Четвертое место занял председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, с баллом влияния 7,14. И полгода, и год назад он занимал пятое место в рейтинге.

На пятом месте в рейтинге – прокурор Челябинской области Александр Кондратьев. По сравнению с прошлым замером его влияние в баллах увеличилось до 7,10, а по месту в рейтинге такая оценка обеспечила ему перемещение на одну позицию вверх.

Шестую и седьмую позицию делят два представителя региональной элиты: министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын и руководитель следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Денис Чернятьев. Балл их влияния, полученный по результатам обработки анкет экспертов, – 6,95.

Отметим, что глава регионального минфина продемонстрировал весьма впечатляющую динамику: по сравнению с итоговым рейтингом 2016 года он улучшил свою позицию на 13 строчек, а за последние полгода – на 6.

Несколько иначе обстоит дело с главой следственного управления СКР. Так, в середине года эксперты отмечали падение влияния главного следователя, поставив его на 17-е место против 10-го по итогам 2016года. Однако теперь он поднялся сразу на 11 строчек.

Возможно, это реакция экспертов на рост влияния в регионе силового блока. Ведь руководители всех силовых структур Южного Урала попали в топ-10. Так, восьмым в списке представителей региональной элиты, переместившись за полгода на две позиции вверх, стал начальник главного управления МВД по Челябинской области Андрей Сергеев, балл влияния которого – 6,79. Однако, по сравнению с замером, сделанным год назад, он передвинулся на одну строчку вниз. Не исключено, что этому способствовали слухи о скором переводе г-на Сергеева из Челябинской области.

«Девятое место в рейтинге влияния стало для аналитической группы сюрпризом, – признаются в РАНХиГС. – По оценкам экспертов его занял известный бизнесмен, совладелец ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и холдинга «Ариант» Александр Аристов, практически неизменно все три последних года занимавший третье место в рейтинге влияния. Возможно, что эксперты усмотрели скрытую угрозу его влиятельности, связанную с обвинением в региональных печатных и электронных средствах массовой информации, а также в блогах и социальных сетях ЧЭМК в загрязнении воздуха». Отметим также, что это единственное серьезное ухудшение позиций члена топ-10. Но не единственное среди промышленников.

Замыкает первую десятку рейтинга влияния руководитель Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы Анна Козлова, улучшившая свою позицию на 2 строчки. Балл ее влияния – 6,50.

Таким образом, ровно половину мест в первой десятке занимают представители силовых и надзорных структур (ФСБ, прокуратуры, СКР, МВД и ФАС).

Говоря о представителях промышленности в Челябинской области, следует отметить существенную роль воздействия повышенного внимания к экологической проблематике. Так, еще один совладелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов потерял за год сразу 21 позицию, опустившись с 17-го на 38 место. С другой стороны, гендиректор «Мечела» Олег Коржов прибавил сразу 46 позиций, а по сравнению с июлем 2017-го – и вовсе 58 позиций, и теперь замыкает первую двадцатку. Вероятно, это связано с улучшением финансового положения холдинга, которому удалось избежать банкротства, а также с тем, что челябинским металлургам удалось выдержать прессинг ряда экологических организаций.

Вполне объяснимо и появление в топ-50 собственника Русской медной компании Игоря Алтушкина. Эксперты не могли не оценить, сколь успешно холдинг заставляет региональные власти защищать его хозяйственные интересы, поставив Алтушкина сразу на 21-ю строчку рейтинга влиятельности.

Зато среди «обжегшихся» на экологии можно назвать депутата Госдумы Владимира Бурматова и вице-губернатора Олега Климова. Первый не оправдал ожиданий экспертов, летом уходящего года поднявших его с 14-го на 7-е место. Не исключено, что «медвежью услугу» парламентарию оказало стремление «замкнуть» на себя большинство значимых для Челябинска и области тем – и экология, и уплотнительная застройка, и незаконные рынки, и права животных. К тому же повышенная активность депутата вскрыла глубокую неприязнь к его фигуре многих южноуральских групп влияния. В итоге новоявленный Фигаро за полгода потерял сразу 11 позиций, опустившись на 18-е место рейтинга и снизив балл с 6,00 по итогам 2016 года до 5,86 по итогам 2017-го. Компанию ему составил главный южноуральский «справедливоросс» Валерий Гартунг, в июле этого года поднявшийся с 18-го места на 11-е, а во втором полугодии съехавший на 19-ю строчку.

Что касается ответственного за экологию вице-премьера Олега Климова, то удержавшись в течение первого полугодия на уровне 2016-го, к концу 2017-го он потерял сразу 17 позиций, скатившись на 46-47 места.

Еще одно летнее разочарование экспертов – экс-вице-губернатор Андрей Косилов. В июле 2017 года они, видимо, поверили в грядущее возвращение политического тяжеловеса, подняв его сразу на 37 позиций – с 74-75 места до 37-38. Однако оценивая итоги 2017 года, видимо, решили, что поторопились. И скорректировали позицию г-на Косилова на 11 строчек вниз – на 48-49-е место, которое он теперь делит с депутатом законодательного собрания и лидером регионального отделения «Деловой России» Константином Захаровым, поднявшимся за год на 17 позиций.

Зато у другого «возвращенца» – бизнесмена Бориса Видгофа, некогда с надеждой поглядывавшего на кресло мэра Челябинска , показатели неуклонно улучшаются. За год он поднялся на 9 строчек и теперь делит с нынешним главой города Евгением Тефтелевым 16-17 места. И если нынешний градоначальник за последние полгода опустился на 3 позиции, то г-н Видгоф, наоборот, на те же 3 позиции поднялся.

Что касается рекордсменов итогового рейтинга 2017 года, то максимальную динамику продемонстрировал депутат Челябинской городской Думы от КПРФ Константин Нациевский: за год он поднялся на 68 позиций, заняв по итогам 2017-го 41-42 место. Кроме того, существенно повысили свои позиции главный муфтий Уральского региона, председатель регионального Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев (+55 позиций), архиерей Русской православной церкви, митрополит Челябинский и Миасский Никодим (+30 позиций), депутат ЗСО, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области Виктор Чернобровин (+37 позиций), сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области, председатель Совета Челябинского областного отделения ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» Артём Артемьев (+34 позиции) и некоторые другие представители региональной элиты.

Главными неудачниками рейтинга стали совладелец ЧЭМК и «Арианта» Юрий Антипов (-21 позиция), депутат Челябинской городской Думы Виталий Рыльских (-19 позиций), вице-губернатор Вадим Евдокимов (-17 позиций) и вице-губернатор Олег Климов (-17 позиций).

Челябинск, Виктор Елисеев

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