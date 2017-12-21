Экс-замглавы южноуральского поселка и его приятелей осудили за присвоение квартиры

В Кусинском районе осужден бывший чиновник и его соучастники, похитившие муниципальную квартиру.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, Кусинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Магнитского городского поселении и двух его знакомых. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и незаконном хранении боеприпасов.

В суде установлено, что южноуральцы, используя фиктивный договор социального найма жилого помещения, составленный на лицо, не имеющее законного основания на получение жилья, приватизировали присвоенную квартиру, а затем продали.

В период 2014-2015 годов чиновник предложил ведущему специалисту по юридическим делам администрации городского поселения (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) совершить указанное преступление. Затем соучастники уговорили присоединиться к афере сотрудника полиции, который, в свою очередь, предложил своему родственнику получить право собственности на квартиру в Кусе.

Действуя в рамках программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», южноуральцы составили фиктивный договор социального найма, где родственник полицейского выступал в качестве нанимателя жилого помещения в доме, признанном аварийном и подлежащим сносу. После чего поставили его на миграционный учет, а затем приватизировали предоставленную квартиру и продали за 1,3 миллиона рублей. Полученные деньги распределили между собой, потратив их на личные нужды.

В итоге Магнитскому городскому поселению причинен ущерб на сумму около 1,7 миллиона рублей.

Кроме того, в ходе обыска в квартире замглавы поселения обнаружены и изъяты 14 патронов калибра 5,45×39 миллиметра, которые он, будучи в 2000-2004 годах сотрудником полиции, не имея соответствующего разрешения, незаконно взял в период проводившихся служебных стрельб.

В ходе расследования осужденными добровольно частично возмещен ущерб, причиненный администрации поселения, на общую сумму 850 тысяч рублей.

По приговору суда экс-чиновнику назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Экс-полицейский получил 3 года 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей, а его родственник – 3 года лишения свободы условно со штрафом 30 тысяч рублей.

Кроме того, приговором суда обращено взыскание на арестованные транспортные средства осужденных.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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