Каждый пятый старшеклассник Южного Урала употреблял наркотики

20% южноуральских школьников старше 16 лет пробовали наркотики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в 2017 году было организовано и проведено добровольное психологическое тестирование в целях раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ, охватившее более 108 тысяч учащихся 8-11 классов 674 общеобразовательных организаций. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки региона Елена Коузова.

По результатам тестирования было выявлено, что во всех трех обследуемых категориях оказались школьники, употреблявшие наркотические средства. Так, среди учащихся старше 16 лет 20% признались, что хотя бы раз пробовали наркотики.

Среди школьников 14-16 лет таких оказалось 7%. И даже среди учащихся младше 14 лет 2%прошедших тест заявили, что уже пробовали наркотические вещества.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.12.17

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